Overleden dakloze Mihai (52) herdacht

De in Groningen bekende dakloze Mihai is vandaag herdacht op twee voor hem belangrijke plekken in de stad. Mihai overleed op 30 juli op 52-jarige leeftijd.

De van oorsprong Roemeense Mihai was jarenlang een bekend gezicht in de straten van Groningen. Hij stond onder meer bekend om zijn grote glimlach. Vorig jaar raakte hij drie maanden vermist. Later bleek dat hij vanwege gezondheidsredenen naar Roemenië was vertrokken.

Maandagmiddag werd eerst stilgestaan bij zijn overlijden bij de ingang van de Jumbo Euroborg aan de Boumaboulevard. Later volgde een herdenking bij het bankje voor de Subway in de Brugstraat.

Mihai werd op 30 juli gevonden in het Winschoterdiep, vlak bij de plek waar hij verbleef. Uit onderzoek bleek dat er geen sprake was van een misdrijf.