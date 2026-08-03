OV Servicepunt geopend op Hoofdstation

Op het Hoofdstation, aan de noordzijde van het reizigersplein, is deze maandagochtend het OV Servicepunt geopend. Daar zitten NS, Qbuzz en Arriva samen om reizigers te helpen.

In de OV Servicewinkel kunnen reizigers onder meer antwoord krijgen op vragen over hun treinreis, abonnement of OV-kaart. Tot nu toe hadden alle vervoerders een eigen infobalie, op verschillende locaties. Zo had NS een infobalie op het station, maar Arriva een balie binnen het stationsgebouw. “Dan is het soms lastig als je een vraag hebt en dat je naar een andere vervoerder moet”, zegt stationsmanager Gertrud Kuis.

In de omgeving van het servicepunt komt ook de digitale reisinformatie te staan. Ook komen er automaten om ov-producten te kopen.

Het servicepunt is de hele week geopend. Nederland telt momenteel een twintigtal OV Servicewinkels.