Ouderen extra kwetsbaar door hitte: Groningse verzorgingshuizen nemen maatregelen

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De temperatuur ligt boven de 24 graden en daarom is een hitteprotocol actief in de Nederlandse verpleeghuizen. Ook bij de Groningse zorgorganisatie ZINN worden maatregelen genomen om bewoners tegen de hitte te beschermen. Ouderen lopen immers bij hoge temperaturen een groter risico op uitdroging en oververhitting.

Aanhoudend warm weer kan vooral voor ouderen, jonge kinderen en mensen met gezondheidsproblemen gevaarlijk zijn. Om hen beter te beschermen, kan het RIVM het Nationaal Hitteplan activeren. Zorgorganisaties krijgen dan het advies om extra alert te zijn en maatregelen te nemen. Het plan werd ingevoerd na de hittegolven van 2003 en 2006, waarbij veel mensen overleden.

‘Kwetsbare mensen in kaart gebracht’

ZINN is een van de Groningse zorgorganisaties waar het hitteplan nu actief is. De zorgverlener heeft verschillende locaties in onder meer Haren en Groningen. Daar wordt zorg aan ouderen geboden in de vorm van dagbesteding, revalidatiezorg en verpleging. Daarnaast wordt er thuiszorg en huishoudelijk zorg bij mensen thuis gegeven.

“We hebben in kaart gebracht welke bewoners een verhoogd risico hebben op gezondheidsproblemen bij hoge temperaturen”, vertelt Marloes Lok van ZINN. “Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen met hartklachten, diabetes, overgewicht of een vochtbeperking. Bij die bewoners zijn we extra alert op symptomen van oververhitting en uitdroging”

Maatregelen

Om de bewoners te beschermen tegen de warmte, heeft ZINN verschillende maatregelen genomen. “We attenderen bewoners erop dat het erg warm wordt en dat ze niet moeten kiezen voor warme kleding.” Dat is extra belangrijk voor bewoners die zelf niet goed begrijpen dat ze het te warm hebben, bijvoorbeeld sommige mensen met dementie. “Het zou kunnen gebeuren dat zij het eerste kledingstuk pakken dat voor het grijpen ligt en dat kan een dikke trui betekenen. Daarom helpen we deze groep over het algemeen met aankleden.”

Verder letten de medewerkers er extra goed op dat de bewoners genoeg vocht binnenkrijgen. “Je hebt mensen die vergeten te drinken. Dat moeten we zeker nu proberen te voorkomen.” In de verzorgingshuizen maar ook bij thuishulp betekent dit dat er beter wordt opgelet of iemand zijn of haar drinken opdrinkt. “Als dit bij mensen met thuiszorg niet voldoende gebeurd, kan er bij elk bezoek een glas water worden neergezet.” Verder krijgen de bewoners van de verpleeghuizen extra fruit, ook zo krijgen ze extra vocht binnen.

‘Zo veel mogelijk binnen’

In de verpleeghuizen is geen airconditioning aanwezig. Daarom wordt geprobeerd om op andere manieren de ruimtes koel te houden. “We houden de ramen dicht, de zonwering is naar beneden en de ventilatoren staan aan. Daarnaast is op de buitendeur een soort sluisfunctie geactiveerd. Dat betekent dat de binnendeur pas opengaat wanneer de buitendeur gesloten is. Je moet dan even wachten in de tussenruimte.”

De sluisfunctie zorgt er ook voor dat de medewerkers beter zicht hebben op wie er naar buiten gaat. “We proberen de meest kwetsbare ouderen tijdens een hittegolf zo veel mogelijk binnen te houden, vooral op de heetste uren van de dag tussen 12.00 en 16.00 uur. Daarnaast willen we bijvoorbeeld niet dat mensen met dementie, die de weg naar binnen niet makkelijk terug kunnen vinden, gaan dwalen in de volle zon en oververhit raken.” De sluisdeur helpt daarbij.

Geen zieken

Volgens Lok lijken de maatregelen voor nu voldoende te werken. Tot zover bekend zijn er geen meldingen van mensen die ziek zijn geworden van de warmte. “Tuurlijk hebben onze bewoners er last van. We merken dat ze daardoor uit zichzelf al de warmte uit de weg gaan, ze blijven binnen en doen het rustig aan.”