Oud-burgemeester Jacques Wallage (79) overleden

Portretschilderij door Annemarie Busschers

Oud-burgemeester Jacques Wallage is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden.

Wallage is in 1946 geboren in Apeldoorn. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen.

Wallage stond bekend als een bevlogen en zeer toegankelijk burgemeester met een groot hart voor de stad en haar inwoners. Ook na zijn burgemeesterschap is Wallage altijd actief betrokken gebleven bij de stad, de inwoners en de politiek. Hij werd landelijk en regionaal gewaardeerd om zijn grote bestuurlijke kracht. Wallage werd in 1989 staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen in het derde kabinet-Lubbers, en vervolgens staatssecretaris van Sociale Zaken.

Hij werd daarnaast gewaardeerd voor zijn sociale karakter en zijn welbespraaktheid als burgemeester. “Hij was een icoon”, zegt burgemeester Roelien Kamminga. “Toen ik studeerde was hij mijn burgemeester en dat is hij eigenlijk altijd gebleven. Tot het laatste toe was hij betrokken gebleven bij Groningen en ook landelijk. Dat waardeer ik enorm. We zijn diep geraakt door het overlijden van Jacques Wallage en wij wensen de familie en iedereen die hem dierbaar was, veel sterkte in deze moeilijke tijd.”