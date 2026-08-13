Opnieuw uitslaande brand op binnenvaartschip Winschoterdiep

Foto: Martijn El Masri

Op een binnenvaartschip aan het Winschoterdiep bij Waterhuizen is donderdagavond opnieuw brand uitgebroken. Enkele uren nadat een eerdere brand in de kajuit was geblust, laaide het vuur weer op. De brandweer wist het vuur snel opnieuw onder controle te krijgen.

De tweede melding van de avond kwam rond 22.30 uur binnen bij de meldkamer, waarna direct twee tankautospuiten van de blusgroepen uit Haren en Harkstede ter plaatse werden gestuurd. Al snel bleek de brand uitslaand te zijn, waarop er verder werd opgeschaald. Ook een brandweervaartuig werd ingezet om het schip vanaf het water te kunnen bestrijden en te koelen.

“Het betreft opnieuw een forse, uitslaande brand”, vertelde een fotograaf ter plaatse. “De vlammen slaan uit de kajuit en er komt flink wat rookontwikkeling bij vrij.”

Dankzij de snelle inzet van de hulpdiensten was het vuur binnen een half uur weer onder controle. Omdat het schip op een werf ligt voor onderhoud, was er op het moment van uitbreken niemand aan boord. Niemand is bij het incident gewond geraakt.

Hoe de brand enkele uren na het sein ‘brand meester’ weer op kon laaien, is nog onbekend. Hier zal nader onderzoek naar worden gedaan.