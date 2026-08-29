Opnieuw strandt auto in ‘Mario Kartbocht’

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Opnieuw is er zaterdagmiddag een auto uit de bocht gevlogen op de verbindingsweg van de N7 naar de Westelijke Ringweg, in de volksmond beter bekend als de ‘Mario Kartbocht’. De bestuurder raakte bij het ongeluk de controle over het voertuig kwijt.

Het incident gebeurde rond 15.20 uur. “De automobilist raakte in een slip, maakte een spin en kwam achterstevoren tot stilstand”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. Bij het ongeluk raakte niemand gewond, maar de auto raakte wel beschadigd en moest door een bergingsbedrijf worden afgesleept.

Scherper dan verwacht

Het is het zoveelste incident op deze plek sinds de nieuwe wegindeling in gebruik is genomen. Uit onderzoek van de provincie blijkt dat de ongelukken voornamelijk worden veroorzaakt door een te hoge snelheid en te laat remmen. De bocht is op zichzelf niet onveilig, maar blijkt in de praktijk scherper en minder overzichtelijk dan weggebruikers inschatten.

Analyse van camerabeelden en drone-opnames laat zien dat auto’s in de bocht snel hun grip verliezen. Vooral bij nat weer neemt het risico toe. Daarnaast ondervinden met name lichtere auto’s problemen: bij hard remmen verplaatst het gewicht zich naar de voorwielen, waardoor de achterkant uitbreekt en de auto in een slip raakt.

Om weggebruikers te waarschuwen zijn er eerder al extra attentieborden en felgekleurde schermen geplaatst die het verloop van de bocht beter accentueren.

Verslaggevers Sam Sitepu en Willem Poppes maakten eerder dit jaar een reportage over het onderzoek van de provincie: