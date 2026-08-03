Op zoek naar scheuren en verzakkingen: waterschap inspecteert Groningse dijken

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Vanwege het aanhoudende warme en droge weer gaat Waterschap Hunze en Aa’s deze week kwetsbare dijken in Groningen controleren. Bij die inspecties wordt gekeken hoe de dijken er nu bij liggen.

Door langdurige warmte droogt de grond uit en krimpt de bodem. Vooral dijken met een kleilaag kunnen daardoor gaan scheuren of iets verzakken. Dat kan de dijk op termijn minder sterk maken. Daarom controleert het waterschap of er scheuren, verzakkingen of andere tekenen van uitdroging zijn.

Nulmeting

Volgens het waterschap wordt de komende tijd weinig regen verwacht. Het neerslagtekort is nu gemiddeld 131 millimeter. Komt dat boven de 150 millimeter, dan worden de dijken regelmatig gecontroleerd op schade door droogte. Het waterschap houdt de situatie de komende tijd goed in de gaten

Woensdag doet het waterschap een eerste inspectieronde. Daarbij leggen medewerkers vast hoe de dijken er nu bij liggen. Dat is een zogenoemde nulmeting. Door de staat van de dijken later met deze eerste meting te vergelijken, kan het waterschap veranderingen op tijd zien en ingrijpen als dat nodig is.

Meer beregening

De waterstanden in Groningen zijn voorlopig nog redelijk op pijl, mede doordat er water kan worden aangevoerd uit het IJsselmeer. Wel ziet het waterschap dat steeds meer mensen en boeren water gebruiken om te beregenen. Daardoor neemt de druk op het beschikbare water toe. Vooral in het zuiden van het gebied zakken de waterstanden in sloten en kanalen.

Het waterschap vraagt mensen daarom verstandig om te gaan met water. Zo is het beter om buiten de warmste uren van de dag te beregenen. Ook wordt gevraagd om terughoudend te zijn met het gebruiken van slootwater, bijvoorbeeld voor het sproeien van de tuin.