Oorzaak van uitslaande balkonbrand Paramaribostraat nog onbekend

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De oorzaak van de brand die dinsdagavond woedde in een portiekflat aan de Paramaribostraat in de Indische Buurt is nog onbekend. Volgens de brandweer wordt er onderzoek naar gedaan.

“Rond 20.35 uur kwamen er op de meldkamer verschillende telefoontjes binnen van mensen die een brand zagen”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Anne Mollema. “Er werd in deze gesprekken gesproken over een dakbrand, maar ook over het feit dat er vlammen uit de woning sloegen en dat er veel rook te zien was. De meldkamer heeft bij het eerste telefoontje direct een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie gestuurd. Maar omdat er zo snel veel telefoontjes binnenkwamen, is er besloten om op te schalen en meer hulp ter plaatse te sturen.”

In dergelijke situaties wordt normaliter de tweede tankautospuit van brandweer Stad opgeroepen: “Maar die stond op dat moment bij een andere melding. Op de meldkamer wordt op zo’n moment door een systeem gekeken welk voertuig het dichtstbij is. Dat bleek de brandweer van Bedum te zijn. Overigens is er daarna nog opgeschaald naar ‘grote brand’. Dat betekent dat ook het grootwatertransport en het droneteam van de brandweer Winsum worden opgeroepen. Dat wil niet zeggen dat zij ook allemaal ter plaatse zijn gekomen. Al snel werd duidelijk dat die classificatie ‘grote brand’ niet nodig was, waarop verschillende voertuigen zijn teruggekeerd.”

Balkonbrand

Aan de Paramaribostraat woedde een uitslaande brand op de derde verdieping van een portiekflat. De brand woedde voornamelijk op het balkon. Volgens nieuwsfotografen is het vuur niet naar binnen geslagen en zijn de ramen van de woning intact gebleven. “We hebben de brand van buitenaf geblust”, vertelt Mollema. “Rond 21.00 uur hadden we het vuur onder controle. We zijn daarna direct op onderzoek uitgegaan en troffen zowel in de woning als op het balkon niemand aan.” Volgens de woordvoerder kwamen de bewoners pas later thuis. “Wat de brand heeft veroorzaakt, is op dit moment nog onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.”

Of de bewoners de nacht hebben kunnen doorbrengen in hun woning, was bij de woordvoerder nog niet bekend: “We hebben Stichting Salvage ingezet, die de bewoners ondersteunt bij de afhandeling van de schade.”