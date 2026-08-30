Ook brandweer Ten Boer ontvangt nieuwe tankautospuit

Foto: brandweer Groningen

Brandweer Ten Boer heeft een nieuwe tankautospuit ontvangen. Met het voertuig zal voorlopig nog niet naar meldingen worden gereden: de komende periode wordt er eerst met de nieuwe wagen geoefend.

Vorig jaar december werd bekend dat het bedrijf Ziegler uit Winschoten 28 nieuwe tankautospuiten gaat leveren aan de Veiligheidsregio Groningen. De nieuwe voertuigen worden verdeeld over 21 kazernes in de regio. Vorige week werd bekend dat ook de nieuwe tankautospuit voor brandweer Haren klaar is.

“We moeten nog heel eventjes geduld hebben”, schrijft brandweer Ten Boer op zijn sociale media. “De komende tijd wordt onze nieuwe tankautospuit ingericht. Als dit klaar is, zullen we de nieuwe wagen over een aantal weken officieel overhandigd krijgen.” Het nieuwe voertuig gaat uiteindelijk de oude tankautospuit vervangen die Ten Boer sinds 2010 in gebruik heeft.

Vernieuwde techniek

De nieuwe wagen beschikt over een 60 meter lange slang op haspel, waarmee kleine branden snel geblust kunnen worden. Daarnaast is aan de buitenkant direct te zien hoeveel water er nog in de tank zit. Waar de pompbediende dit voorheen bij de pomp moest aflezen, is straks in één oogopslag zichtbaar hoeveel van de 3.000 liter watertank al is verbruikt. Ook is de cabine voor de manschappen ruimer opgezet en is het voertuig rondom voorzien van blauwe ledlampen, wat de zichtbaarheid tijdens spoedritten vergroot.

Peloton ‘brand’

Een tankautospuit wordt binnen de Veiligheidsregio Groningen gezien als het basisvoertuig. Elke kazerne in de provincie beschikt over één of meerdere exemplaren. Het is vrijwel altijd de eerste wagen die ter plaatse is bij een incident. Het voertuig wordt niet alleen gebruikt om te blussen, maar heeft ook hulpverleningsapparatuur aan boord.

Brandweer Ten Boer heeft als specialisme dat het korps onderdeel uitmaakt van één van de drie pelotons ‘brand’ van de Veiligheidsregio Groningen. Een peloton bestaat uit vier blusvoertuigen en een Officier van Dienst. Samen met de korpsen van Bedum, Hoogezand en Harkstede kan Ten Boer ingezet worden bij grote incidenten. Enkele jaren geleden gebeurde dit bijvoorbeeld nog bij een grote natuurbrand bij Zorgvlied in Drenthe.

Nieuwe kazerne

Voor het brandweerkorps in Ten Boer is het sowieso een bijzonder jaar: men krijgt namelijk ook een nieuwe kazerne. Het huidige onderkomen aan de Boltweg in het dorp is verouderd. De nieuwe kazerne komt aan de Bedrijvenweg te staan. Afgelopen voorjaar is het perceel bouwrijp gemaakt, waarna de bouw is gestart.