Ook boa’s en GGD-medewerkers protesteren mee bij UMCG tegen bezuinigingen op WW en WIA

Foto: Joris van Tweel

Niet alleen zorgmedewerkers protesteren komende woensdag bij het UMCG tegen de plannen voor een kortere WW en minder WIA. Ook boa’s in het ziekenhuis en medewerkers van de GGD Groningen aan het Hanzeplein sluiten zich aan bij de actie.

De boa’s en GGD’ers doen mee aan de zogenaamde ‘sit-in’ op het Hanzeplein, georganiseerd door vakbonden FNV en CNV en gericht tegen plannen van het kabinet voor een kortere WW en minder WIA. Het protest is onderdeel van de actieweek van de bonden van de week erop. Volgens de vakbonden raken de plannen medewerkers in ziekenhuizen en UMC’s hard, waar werknemers juist last hebben van hoge werkdruk en veel ziekteverzuim.

De sit-in is onderdeel van een reeks acties van FNV en CNV in september. De vakbonden organiseren ook een grote demonstratie van verschillende sectoren op het Malieveld. Daarnaast leggen vakbondsleden in het openbaar vervoer woensdag 9 september het werk neer. Buiten Groningen staan ook stakingsdagen in de bouw gepland.

De actie bij het UMCG vindt plaats voor de hoofdingang van het ziekenhuis op het Hanzeplein en gaat om 12.30 uur van start. Bij de actie spreken onder anderen FNV-voorzitter Hans Spekman en CNV-bestuurder Jaap van den Bos. Ook vertelt een zorgmedewerker vanuit eigen ervaring waarom de actie volgens hem of haar belangrijk is. Verder spreekt iemand vanuit het UMCG over het belang van goed werkgeverschap.