Oogarts UMCG herhaalt ten overvloede over zonsverduistering: ‘Je hebt écht een eclipsbril nodig’

Foto via Instagram-pagina UMCG

Wie tijdens de zonsverduistering van woensdagavond rechtstreeks naar de zon wil kijken, heeft toch echt een eclipsbril nodig. UMCG-oogarts Robert Jan Wijdh herhaalt dinsdag op Instagram van het ziekenhuis dat een gewone zonnebril de ogen niet voldoende beschermt tegen het felle zonlicht.

“Ook als een groot deel van de zon bedekt is, blijft het licht veel te fel om er rechtstreeks naar te kijken”, vertelt oogarts Robert Jan Wijdh op de Instagrampagina van het ziekenhuis. “Het zonlicht kan je netvlies beschadigen. En die schade kan blijvend zijn. Een gewone zonnebril beschermt hiervoor niet genoeg.”

Een speciale eclipsbril blijft volgens Wijdh echt de enige optie: “Een eclipsbril is véél donkerder en dat verschil zie je meteen als je hem opzet. Let er wel op dat je eclipsbril voldoet aan de norm ISO 12312-2.”

De Rijksuniversiteit Groningen richt woensdagavond op verschillende plekken in Noord-Nederland observatieplekken in. Daar kunnen mensen de zonsverduistering bekijken met speciale apparatuur en eclipsbrillen. Het UMCG geeft daarnaast nog een tip aan wie geen eclipsbril heeft kunnen bemachtigen: “Met bijvoorbeeld een vergiet kun je de zonsverduistering op een muur of andere ondergrond projecteren. Zo kun je het moment toch volgen.”