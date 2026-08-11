OOG Radio pakt uit tijdens KEI-week: live radio vanaf de Grote Markt

OOG Radio doet deze week uitgebreid verslag van de KEI-week. Dagelijks zal er live radio worden gemaakt vanuit een locatiestudio in restaurant Wijck op de Grote Markt. Een gesprek met regisseur Basz de Jonge over de plannen.

Basz, hoe is het idee voor dit radioprogramma rond de KEI-week ontstaan?

“Eigenlijk is dat zaadje vorig jaar al geplant. Bij de vorige editie hebben we ook uitgebreid verslag gedaan van de verschillende activiteiten en festiviteiten in de stad. Dat ging toen heel erg goed, maar tegelijkertijd zagen we direct de potentie om het dit jaar nog wat groter, professioneler en breder aan te pakken. Daarom zenden we dit keer live uit vanuit restaurant Wijck op de Grote Markt. Dat doen we van dinsdag tot en met donderdag, dagelijks van 17.00 tot 20.00 uur. Daarnaast wordt er op dezelfde dagen live vanaf 15.00 uur al een radioprogramma uitgezonden vanuit onze eigen studio op de Zernike Campus. Alles bij elkaar is er dus elke dag vijf uur lang aandacht voor alles wat met de KEI-week en het studentenleven te maken heeft.”

Vijf uur radio per dag is flink wat zendtijd. Wat gaat er allemaal in de programma’s behandeld worden?

“In de eerste twee uren, vanuit de studio op Zernike, kunnen de luisteraars uitgebreid kennismaken met tal van studentenverenigingen die langskomen om zich te presenteren. In de studio op de Grote Markt schuiven vervolgens allerlei gasten aan die op enige wijze te maken hebben met het Groningse studentenleven. Ook zijn er live-reportages te horen van verschillende verslaggevers die de stad intrekken om de sfeer op te snuiven. En alsof dat nog niet genoeg is, hebben we op locatie een podium opgebouwd waar onze ‘local heroes’ optreden. Dit zijn bands en artiesten uit Groningen die speciaal voor ons een optreden verzorgen.”

Hoe lang ben je achter de schermen al met de voorbereidingen bezig geweest?

“Het allereerste berichtje dat ik over dit programma verstuurde, ging al in mei de deur uit. Nu ben ik er de afgelopen maanden natuurlijk niet constant fulltime mee bezig geweest, maar zeker in de laatste paar weken is er ontzettend veel tijd in gaan zitten. Je nodigt gasten uit, je instrueert verslaggevers en je maakt de inhoudelijke draaiboeken. In mijn hoofd heb ik het hele radioprogramma al tien keer gemaakt. Daarom voelt het nu ook wel een beetje gek, maar vooral heel mooi dat het nu eindelijk echt gaat gebeuren en praktijk wordt.”

Dat jullie in een studio midden op de Grote Markt zitten, betekent dit ook dat voorbijgangers zomaar in en uit kunnen lopen?

“Nee, het is geen openbare inloopuitzending. Daar hebben we simpelweg te weinig ruimte voor om publiek op te vangen. Waar het ons bij zo’n uitzending om gaat, is de beleving: je wil er als maker écht bovenop zitten. Je wil zo’n programma niet maken vanuit een afgesloten gebouw ergens aan de rand van de stad. Je wil als presentator direct feeling hebben met wat er op straat gebeurt. Vanuit die gedachte zijn we gaan brainstormen. Verschillende locaties in de binnenstad zijn de revue gepasseerd, en uiteindelijk viel ons oog op restaurant Wijck. Daar zijn we heel hartelijk ontvangen en het bedrijf wilde graag meewerken aan dit initiatief.”

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De KEI-week is de introductieweek voor studenten die hun eerste stappen in Groningen zetten. De week staat synoniem voor feest en gezelligheid, maar tegelijkertijd weten we dat het leven van een student niet makkelijk is: woningnood en mentaal welzijn. Is er voor deze onderwerpen ook ruimte in de uitzending?

“Jazeker, absoluut. Een van de organisaties die bij ons langskomt is Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN). Met hen gaan we in gesprek over de verleidingen rondom drank en drugs, maar we gaan het bijvoorbeeld ook hebben over gameverslavingen. Daarnaast komt de Veiligheidsregio langs. Zij komen vertellen over veiligheid in studentenhuizen en wat je bijvoorbeeld wel en niet kunt verwachten van een huurbaas. Ook de burgemeester schuift aan. En Theo Basoki staat op de gastenlijst; hij is studentenpastor. Met hem bespreken we hoe je omgaat met je geloofsovertuiging als je ineens gaat studeren in een nieuwe stad. Kortom: we proberen het inhoudelijk echt heel breed te maken. Zo schuift er zelfs een chef-kok aan die komt uitleggen hoe je met een klein budget toch een gezonde maaltijd op tafel zet.”

Voor wie maken jullie deze uitzendingen hoofdzakelijk?

“Dat is een hele goede vraag. Je zou op het eerste gezicht zeggen: voor de studenten zelf. Maar die zijn natuurlijk voornamelijk op pad tijdens de KEI-week. Onze insteek is dus anders. Bij OOG Radio vinden we het ontzettend belangrijk om verbindend te zijn. Dit programma is bijvoorbeeld heel interessant voor ouders van wie de kinderen in Groningen gaan studeren. Ik kan me heel goed voorstellen dat zulke dagen voor ouders ontzettend spannend zijn als hun kind ineens op grote afstand aan een hele nieuwe fase in het leven begint. Door verslag te doen van de evenementen krijgen die ouders thuis een goed beeld. Maar we maken het programma net zo goed voor inwoners die deze week niet in de binnenstad komen. We proberen hen een goed beeld te geven van hoe de KEI-week gevierd wordt, maar ook van de kwesties waar jonge mensen vandaag de dag mee te maken hebben.”

OOG is van oudsher een kweekvijver waar jong talent ruimte en kansen krijgt. Is dit project ook een manier om studenten te laten zien wat er mogelijk is bij de lokale omroep?

“Jazeker. Ik vertelde al over onze verslaggevers die door de stad lopen; zij zullen heel duidelijk herkenbaar zijn en ook stickers uitdelen. Want wat je zegt klopt helemaal: bij OOG is er altijd plek voor talent en voor mensen die iets in de mediasector willen uitproberen. En dat is juist zo leuk. Stel dat je voor een bepaalde studie hebt gekozen, maar je vindt de media ook erg interessant: dan kun je altijd bij OOG aankloppen om de mogelijkheden te verkennen. Of dat nu bij de radio is, in de techniek, als verslaggever op straat of als bureauredacteur. Studeren en bij OOG ervaring opdoen is een hele mooie combinatie.”

Je stipte de livemuziek al even aan. Welke bands en artiesten kunnen de luisteraars de komende dagen verwachten?

“We hebben elke dag drie verschillende bands die live komen optreden. De band ‘Het Voorwoord’ komt bijvoorbeeld langs; zij zijn een tijdje geleden begonnen en zijn momenteel erg lekker bezig. Maar ook Joost Marsman komt langs. Hij is de frontman van de band Is Ook Schitterend (I.O.S.), de band die in 1996 vanuit studentenvereniging Albertus Magnus het landelijke studentensongfestival won en daarna doorbrak. En ook Lisa van Darling is te gast, het muzikale alter ego van Lisa van Dalen, die ontzettend populair is op sociale media.”

Hoeveel mensen werken er op de achtergrond eigenlijk mee aan deze productie?

“Het programma wordt gepresenteerd door een wisselend team van in totaal zes presentatoren. Daarnaast zijn er diverse verslaggevers op straat en verschillende mensen die op de achtergrond meewerken aan de techniek, de aansturing en de bureauredactie. In totaal gaat het om zo’n vijftien mensen. Je hebt het dus echt over een vrij grote productie. En we hebben er allemaal ontzettend veel zin in. Ik woon zelf in de binnenstad. Als het in juli stil wordt wanneer de studenten vertrekken, is dat even heerlijk. Maar wat mij betreft mag de reuring nu heel graag weer beginnen. Ik kijk er enorm naar uit.”

OOG Radio op de KEI-week is van dinsdag tot en met donderdag live te beluisteren van 15.00 tot 20.00 uur. Van 15.00 tot 17.00 uur wordt er uitgezonden vanuit de radiostudio op de Zernike Campus, en van 17.00 tot 20.00 uur zijn programmamakers live aanwezig op de Grote Markt. OOG Radio is te beluisteren via FM, DAB+ en online via de livestream.