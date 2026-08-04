Ongeveer vijftig uitvallers op eerste dag Groningse 4Daagse: “De Onlanden waren erg zwaar”

Foto: Rieks Oijnhausen

Op de eerste dag van de Groningse 4Daagse zijn ongeveer vijftig deelnemers uitgevallen. Vanwege de warmte werd de langste afstand op de eerste dag geschrapt; woensdag staat de veertig kilometer wel weer op het programma.

“Van tevoren hadden we deelnemers opgeroepen om goed naar hun lichaam te luisteren”, vertelt André Pater namens de organisatie. “Als het niet ging, konden ze de organisatie bellen. Wij zorgden er vervolgens voor dat ze met een busje werden opgehaald en teruggebracht naar de Grote Markt waar de start en finish plaatsvinden. Onze indruk is dat hier vandaag ongeveer tien keer gebruik van is gemaakt. Daarnaast zijn er nog 43 mensen uitgevallen, wat het totaal aantal uitvallers op 53 brengt.”

Scholtenroute

Aan deze tweede editie van de 4Daagse doen 3.326 wandelaars mee. Zij liepen dinsdag de Scholtenroute, die via het westen van de provincie voert. De grootste uitdaging vormde natuurgebied De Onlanden: “De omstandigheden daar waren erg zwaar doordat er weinig beschutting van bomen was. Na De Onlanden kwamen de wandelaars in het Stadspark, wat echt een cadeautje was.”

Op het KNMI-station bij Eelde werd dinsdag een maximumtemperatuur van 33,4 graden gemeten. Vanwege de hitte had de organisatie het programma van de openingsdag aangepast. Zo werd de veertig kilometer geschrapt en waren de starttijden van de dertig en twintig kilometer een uur vervroegd. Ook konden wandelaars versoepeld wisselen van afstand, zonder dat ze dit van tevoren hoefden door te geven. Pater: “Dit is een goed besluit geweest. Iedereen was ook op de hoogte van de maatregelen. We zijn vandaag niemand tegengekomen die verrast was door de aanpassingen.”

Op woensdag wordt het reguliere programma weer opgepakt: de veertig kilometer staat dan gewoon op de agenda en ook de oorspronkelijke starttijden blijven gehandhaafd. Pater: “Wel bieden we de mogelijkheid aan de lopers die de dertig kilometer afleggen om een uur eerder te starten.”

Verslaggever Marco Hammenga maakte een reportage over de eerste dag van de 4Daagse: