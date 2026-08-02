Ongeveer 10.000 supporters vieren geslaagde open dag van FC Groningen

Spelers van FC Groningen worden verwelkomd door het publiek. Foto: Sam Sitepu

De open dag van FC Groningen zaterdag in de Euroborg is door ongeveer 10.000 mensen bezocht. Dat laat de club weten, die spreekt van een geslaagde dag.

“De eerste supporters meldden zich al ruim voor 12.00 uur om een kijkje te nemen in de Euroborg”, laat de FC weten. “Direct om 12.00 uur vond de spelerspresentatie plaats. Spelers van beide eerste selecties, mannen en vrouwen, kwamen één voor één onder luid applaus uit een open bus. Onder hen de drie nieuwelingen van FC Groningen Vrouwen: Lyanne Iedema, Rikke Fleischer en Pauline van de Pol. Na de spelerspresentatie konden de supporters op verschillende plekken in het stadion handtekeningen verzamelen.”

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Foto: Gijs Bouman – Beeman Productions Foto: Sam Sitepu

Rondleiding en voetbalspellen

In en rond het stadion waren er diverse activiteiten. Zo kon er deelgenomen worden aan een rondleiding waarbij plekken werden bezocht waar je normaal niet zo snel komt: de kleedkamers bijvoorbeeld, maar ook de spelerstunnel en de persruimte. “Op het ‘beweegplein’ konden voetbalspellen gespeeld worden. Dit plein was opgezet door Stichting FC Groningen in de Maatschappij, waarbij werd samengewerkt met verschillende partners. Op het horecaplein kon wat gegeten en gedronken worden. Ook was er een podium waar een dj en verschillende artiesten optredens gaven. Op het ‘partnerplein’ en op de Noordtribune presenteerden verschillende supportersverenigingen zich.”

De open dag werd afgesloten met een oefenwedstrijd in de Euroborg tegen het Spaanse Real Valladolid. Deze wedstrijd werd met 1-0 gewonnen door FC Groningen. Volgende week begint het echte werk: dan wordt op zondag de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gespeeld, waarin FC Utrecht de tegenstander is.