Gewonde bij ongeluk met meerdere voertuigen op Friesestraatweg

Foto: 112 Groningen

Op de kruising tussen de Friesestraatweg (N355) en de Edelsteenlaan vond woensdagmiddag een ongeval plaats tussen meerdere voertuigen.

Hulpdiensten waren snel en in groten getale ter plaatse. Ambulancepersoneel keek de inzittenden van de auto’s na op letsel. In een van de betrokken voertuigen werd een baby vervoerd, waarvoor extra aandacht was van de hulpverleners. Eén inzittende werd per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

Vanwege het ongeluk is de kruising afgesloten voor verkeer richting knooppunt Reitdiep vanaf de Pleiadenlaan. Daardoor ontstond snel een aanzienlijke file op de westelijke ringweg.