Onderzoek UMCG toont aan: veel minder verwijzingen naar cardioloog bij pijn op de borst dankzij snelle CT-scan

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Een snelle CT-scan die kalk in de kransslagaders meet, kan ervoor zorgen dat veel minder mensen met pijn op de borst naar een cardioloog hoeven. Dat blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Aan het onderzoek deden 101 huisartsenpraktijken mee in Groningen, Gelderland, Limburg en Overijssel. In de groep waar een CT-kalkscore werd opgemaaktverwezen huisartsen 43 procent van de patiënten door naar een cardioloog. Wanneer er geen CT-scan werd gemaakt, lag dat op tachtig procent.

In Nederland bezoeken jaarlijks naar schatting een miljoen mensen de huisarts vanwege pijn op de borst. Die klachten kunnen wijzen op een hartprobleem, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Een CT-kalkscore brengt de hoeveelheid kalk in de kransslagaders in beeld. Hoe hoger de score, hoe groter de kans op een vernauwing.

Naast een besparing van het aantal benodigde ziekenhuisbezoeken, kan de CT-kalkscore huisartsen helpen om eerder preventieve zorg te starten. Dat gebeurde bij 36 procent van de patiënten die een kalkscore kregen, tegenover 17 procent bij de standaardzorg. De onderzoekers zagen geen aanwijzingen dat de nieuwe aanpak ervoor zorgde dat ernstige vernauwingen werden gemist. Patiënten met een zeer lage kalkscore kregen tijdens een gemiddelde periode van twintig maanden ook geen ernstige hartproblemen.

Meer over het onderzoek is te lezen op de website van het UMCG.