Omstreden hiphop-trio Kneecap treedt in november op in de Oosterpoort

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De Noord-Ierse hiphopgroep Kneecap komt op maandag 16 november naar Groningen voor een optreden in de grote zaal van De Oosterpoort.

Kneecap kwam de afgelopen tijd vooral in het nieuws vanwege de pro-Palestijnse en anti-Israëlische standpunten van de band. Een bandlid werd vorig jaar mei in Londen aangeklaagd voor terrorisme, omdat hij tijdens een concert in december met een vlag van Hezbollah zou hebben gezwaaid. Het Britse hooggerechtshof seponeerde de zaak vanwege procedurele fouten van de aanklagers.

Ook tijdens een optreden op het Amerikaanse festival Coachella in april sprak Kneecap zich uit over de oorlog in Gaza. Daarna werden optredens van de groep in onder meer Duitsland en Canada afgezegd.

Kneecap brak in 2024 internationaal door met het album Fine Art en bracht dat jaar ook een speelfilm over zichzelf uit. De groep staat deze vrijdagavond op het hoofdpodium van Lowlands. Naast de Oosterpoort doet Kneecap in november ook Tilburg en Amsterdam aan voor optredens. Kneecap stond vorig jaar al eens in Paradiso en AFAS Live.