OM verdenkt voormalig profvolleyballer van nog meer misbruikzaken

Foto: Joris van Tweel

Ramon M., de 35-jarige ex-profvolleyballer die in het seizoen 2023-2024 acht maanden voor Lycurgus speelde, wordt verdacht van het misbruiken van niet één, maar vier minderjarige jongens. Dat melden het Dagblad van het Noorden en het Algemeen Dagblad dinsdagmiddag. Daarnaast heeft M, zo stelt het Openbaar Ministerie (OM), nog eens minimaal zestig jongens tussen 8 en 17 jaar online benaderd en mogelijk ook seksueel beeldmateriaal met hen uitgewisseld.

M. zit sinds maart van dit jaar vast en ondergaat een psychologisch onderzoek. De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen M. volgt waarschijnlijk in maart of april volgend jaar. De rechtbank besloot dat in ieder geval in hechtenis blijft tot een nieuwe pro-formazitting in oktober.

Eerder was alleen bekend dat M. werd verdacht van de aanranding van een tienjarige jongen uit Hoogkerk. Maar in een pro-formazitting aan het Guyotplein werd dinsdag duidelijk dat het Openbaar Ministerie het onderzoek nu richt op vier jongens die fysiek slachtoffer zouden zijn geworden.

Daarnaast zou M. vijf jaar lang honderden jonge jongens seksueel getinte berichten hebben gestuurd via sociale media en met zestig van hen pornografische beelden hebben uitgewisseld. Bewijs daarvoor werd volgens het OM gevonden op de telefoon van de verdachte. M. wordt ook verdacht van het bezit en laten maken van kinderporno tussen 2019 en 2024 in Hoogkerk en Zwolle.

De 35-jarige is een voormalig profvolleyballer die, naast Lycurgus, bij een groot aantal clubs in binnen- en buitenland speelde. Hij stopte in augustus 2025 met zijn carrière.