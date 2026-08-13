OM eist vier jaar cel tegen 22-jarige Hoogezandster voor verkrachtingen in Stad

Voor een 22-jarige man uit Hoogezand is vier jaar celstraf geëist door het OM. Hij zou twee meisjes, een van dertien en een van veertien jaar, in de stad hebben verkracht.

De zaak gaat om twee verschillende incidenten. Het eerste slachtoffer zou na een nachtje stappen hebben geslapen in een huis bij een familielid. Daar zou de verdachte seksuele verhandelingen hebben verricht bij het slachtoffer. Het tweede incident zou hebben plaatsgevonden in pashokje in een kledingwinkel aan de Westerhaven. Daar zou de verdachte het slachtoffer gedwongen om seksuele handelingen uit te voeren.

Volgens de officier van justitie is er genoeg bewijs, waaronder DNA-bewijs. De verdediging vindt de bewijzen ‘onbetrouwbaar’.

De rechter doet uitspraak op donderdag 27 augustus.