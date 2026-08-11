Noorderzon zoekt vrijwilligers voor komende editie: “Voor iedereen is er wel een geschikte plek”

Foto: Rieks Oijnhausen

Met nog zo’n anderhalve week te gaan tot de start van Noorderzon is de organisatie nog druk op zoek naar vrijwilligers die gedurende het elfdaagse festival de handen uit de mouwen willen steken.

Er worden zowel voor het festival zelf als voor de afbouw diverse vrijwilligers gezocht. “Van publieksbegeleider tot verkeersregelaar en van tapper tot medewerker ticketverkoop: er zijn volop mogelijkheden voor mensen die graag een bijdrage willen leveren aan het grootste kunst- en cultuurfestival van Noord-Nederland”, vertelt vrijwilligerscoördinator Thuja Martens. “Ook voor mensen zonder festivalervaring is er plek. Een festival als Noorderzon maak je samen. Jaarlijks zetten honderden vrijwilligers zich in om bezoekers een bijzondere ervaring te bezorgen. Tegelijkertijd ontstaan er vriendschappen, leer je nieuwe mensen kennen en krijg je een unieke blik achter de schermen.”

Vergoeding

Voor verschillende functies is bovendien een vrijwilligersvergoeding beschikbaar. “Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt”, benadrukt Martens. “We kijken echt naar ieders talenten, ervaring en beschikbaarheid. Of je nu een paar dagen wilt helpen of juist een grotere verantwoordelijkheid zoekt: er is voor iedereen wel een geschikte plek.”

Van ‘Sterren in het Bos’ tot internationaal festival

Het Noorderzon Festival vindt dit jaar plaats van 20 tot en met 30 augustus in het Noorderplantsoen en op diverse locaties in de stad. Het festival vond in 1991 voor het eerst plaats onder de huidige naam. Het evenement ontstond uit een reeks muzikale zondagen onder de namen ‘Sterren in het Bos’ en ‘Sterren in het Park’.

Het begon ooit als een kleinschalig lokaal muziekfeest, maar groeide in de loop der jaren uit tot een breed cultureel evenement. Met de komst van Mark Yeoman als artistiek directeur in 2001 verschoof de focus definitief naar een internationaal podium met veel aandacht voor vooruitstrevende en experimentele podiumkunsten.

Meer informatie over de verschillende vrijwilligersfuncties en het aanmelden is te vinden op de website van Noorderzon.