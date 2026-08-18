Noorderzon zoekt nog vrijwilligers in aanloop naar opbouw festival

Noorderzon zoekt, in de aanloop naar de opbouw van de 36ste editie van het festival, die komende maandag begint, nog naar extra vrijwilligers om het festival mogelijk te maken. Met name achter de bar zit het festival, wat plaatsvindt van donderdag 20 tot en met zondag 30 augustus, nog wat krap in de bemensing.

Volgens Milou de Boer, hoofd marketing en woordvoerder van Noorderzon, gaat het wel goed met het aantal aanmeldingen van vrijwilligers. Toch zoekt het festival nog steeds naar extra vrijwilligers: “Onder meer voor achter de bar zijn geïnteresseerden met of zonder ervaring van harte welkom om zich aan te melden. Samenwerken met vrienden of familie is mogelijk. Daar houden we dan bij het inplannen graag rekening mee.”

De opbouw van het festivalterrein in het Noorderplantsoen begint aanstaande maandag. In de tien dagen daarna verrijst in het Noorderplantsoen weer een tijdelijk festivaldorp met podia, barren, terrassen, installaties en het nieuwe kleinschalige podium De Kraken in het water. Ook de eerste internationale artiesten zijn inmiddels in Groningen aangekomen om te repeteren. Het gaat onder meer om gezelschappen en makers uit Zuid-Afrika, Ierland, Griekenland, Albanië en Spanje.

De Kraken is één van de vier gebieden van het festivalterrein, naast Noord, Zuid en de Leliesinge. Naast het Noorderplantsoen zijn er optredens op verschillende plekken in het park en in de stad, waaronder in Simplon, Forum Groningen, het Grand Theatre, Niemeyer en de Stadsschouwburg.