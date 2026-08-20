Noorderzon gaat van start: elf dagen lang cultuur in Noorderplantsoen

Foto: Rieks Oijnhausen

De 36e editie van Noorderzon begint deze donderdagmiddag om 15 uur. Het Noorderplantsoen is dan elf dagen lang één groot, vrij toegankelijk cultuurpodium.

Het Noorderzon Festival of Performing Arts & Society vindt niet alleen in het Noorderplantsoen plaats, maar ook op diverse locaties in de binnenstad. Er zijn onder meer voorstellingen bij Forum Groningen, Grand Theatre, Stadsschouwburg, Simplon en Niemeyer. Het gaat om elf dagen met kunst, muziek, literatuur, gesprekken, performances en een kinderprogramma. De makers komen uit veertien verschillende landen.

Rond de vijver is een nieuwe centrale ontmoetingsplek ontstaan met terrassen en een podium in het water. Aan de Leliesingel staan alle containers bij elkaar. Daar vinden kleine, intieme voorstellingen plaats. Op diverse plekken in het park verschijnen installaties en performances. De muziekkoepel verandert in een filmscherm met archiefbeelden.

Het volledige programma is te vinden op de website noorderzon.nl.