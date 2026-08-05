Noorderzijlvest: watersysteem in het noorden is stabiel

Boezemmemaal De Waterwolf bij Lauwerzijl. Foto: Waterschap Noorderzijlvest

Terwijl grote delen van ons land kampen met acute droogte is het watersysteem van Waterschap Noorderzijlvest opvallend stabiel. Volgens het waterschap zijn er geen beregeningsverboden.

Het water vanuit het IJsselmeer, dat bij Gaarkeuken binnenkomt, wordt niet maximaal ingelaten en er gelden ook geen beregenings- of onttrekkingsverboden, bijvoorbeeld om landbouwgrond vochtig te houden.

“Het waterpeil is op dit moment nog voldoende hoog,” aldus bestuurder Eisse Luitjens. “Eén van de redenen is de bodem, en dat in dit gebied meer neerslag is gevallen ten opzichte van de rest van Nederland.” Wel neemt volgens Luitjens de druk op zoetwater landelijk toe. “Ook wij gaan de gevolgen daarvan merken. Ondanks de gunstige uitgangssituatie in bodem en watersysteem nemen de inspanningen toe.”

Noorderzijlvest kan bovendien IJsselmeerwater aanvoeren via Friesland. Dat wordt vervolgens verdeeld over het eigen gebied en doorgevoerd naar buurwaterschap Hunze en Aa’s. Waterschappen in het westen en zuiden van het land zijn direct afhankelijk van Rijnwater, maar de waterstand van de Rijn staat inmiddels historisch laag.

Door klimaatverandering neemt de kans op tekorten aan zoetwater toe. Dat heeft gevolgen voor de natuur en landbouw, maar ook voor de waterveiligheid. Er moeten volgens Noorderzijlvest nu dan ook keuzes gemaakt worden over hoe we omgaan met toekomstige watertekorten. Bovendien moet Nederland structureel investeren in een robuust watersysteem.