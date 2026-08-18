Nieuwe verkeersveilige ingang voor basisschool St. Franciscus in Professorenbuurt

Foto: Rieks Oijnhausen

Basisschool St. Franciscus aan de Star Numanstraat in de Professorenbuurt heeft sinds maandagmiddag officieel een nieuwe, verkeersveilige ingang.

Wethouder Jalt de Haan opende de ingang samen met de kinderen van de school tijdens hun eerste schooldag na de zomervakantie.

Het afgelopen jaar werkten de school, ouders en de gemeente samen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid rond de school. Zo kwam er een nieuw hekwerk. Daardoor ontstond meer wachtruimte voor ouders. Ook staan op de straten rond de school de woorden ‘schoolzone’ en zijn er verkeersdrempels aangelegd.

Met het programma ‘Veilig naar School’ werkt de gemeente tot 2030 aan een verkeersveilige omgeving voor alle 79 basisscholen, door een combinatie van gedrags- en fysieke maatregelen.

Er worden wensen, zorgen en knelpunten in kaart gebracht en vervolgens wordt bepaald welke maatregelen passend zijn. De gemeente onderzoekt verder via een digitale vragenlijst hoe kinderen naar school reizen en welke plekken als onveilig worden ervaren. Vervolgens komen er concrete afspraken en acties.