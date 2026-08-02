Nieuwe ‘solobroezz’n-kaart’ is succes: “Al 16.000 kaartjes verkocht”

Foto: Ayush Amstelveen - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=180543996

Het ‘solobroezz’n-kaartje’ is deze zomer al meer dan 16.000 keer verkocht en daarmee een succes. Dat laat het OV-bureau Groningen Drenthe weten. Met het kaartje kan er voor een bedrag van 10 euro de hele dag gereisd worden met de bus in Groningen en Drenthe.

De afgelopen jaren kon er in beide provincies al gebruik worden gemaakt van de broezz’n-kaarten, een dagkaart voor twee personen. “Deze zomer hebben we hier het solobroezz’n-kaartje aan toegevoegd, zodat je ook in je eentje voordelig een dag met de bus kunt reizen”, laat het OV-bureau weten. “De nieuwe solobroezz’n-kaart vervangt hiermee tijdelijk en met extra voordeel de standaard dagkaart.” In totaal zijn er tot nu toe 24.500 broezz’n-kaartjes verkocht, waarvan 16.500 solobroezz’n-kaartjes. “Als we de verkoop van de dagkaarten vergelijken met andere jaren, ligt de verkoop nu bijna vijftig procent hoger.”

De actie is ontstaan naar aanleiding van het goedkopere Nederland-ticket waarmee deze zomer voordelig met de trein gereisd kan worden. “Veel toeristische plekken in de regio Groningen en Drenthe zijn minder goed met de trein bereikbaar. De bus biedt dan een uitkomst om bij de mooiste plekjes in onze provincies te komen.” De solobroezz’n-actie loopt nog tot en met 31 augustus.