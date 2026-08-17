Nieuw fonds moet leefgebieden voor vogels in Groningen verbeteren

Foto: Wolfgang Hasselmann via Het Groninger Landschap

Dankzij een fonds van een anonieme schenker heeft Groninger Landschap een nieuwe bron van financiering voor projecten rond de bescherming van vogels en hun leefgebied.

De anonieme schenker richtte, binnen Groninger Landschap, het zogenaamde Patrijsfonds op en schenkt hier jaarlijks geld aan. Het Groninger Landschap beheert het fonds samen met de schenker. Natuurbeheerders bepalen welke projecten en maatregelen binnen de doelstelling van het fonds financiële steun krijgen.

Het extra geld is bedoeld voor de bescherming en ontwikkeling van leefgebieden voor alle vogels in de provincie, maar de patrijs vormt het boegbeeld van het fonds. De akkervogel met een oranjebruine kop staat zwaar onder druk, omdat veel boerenlandschap niet voldoende voedsel, insecten, beschutting en plekken om te broeden heeft. Door schaalvergroting en intensivering van de landbouw zijn veel leefgebieden verdwenen.

Het Groninger Landschap kan het geld uit het fonds onder meer gebruiken om belangrijke gronden voor vogels aan te kopen en deze in te richten of te verbeteren met bijvoorbeeld het planten van struiken, het zaaien van bloemen en het aanleggen van kruidenrijk grasland.