Nieuw fietsdepot aan Ulgersmaweg officieel geopend

Foto: Rieks Oijnhausen

Het nieuwe fietsdepot aan de Ulgersmaweg is woensdagmiddag officieel geopend. Wethouder Mirjam Wijnja kwam daarvoor langs om officieel de sleutel over te dragen.

Het depot verhuisde eerder deze zomer van de Travertijnstraat naar de nieuwe locatie aan de Ulgersmaweg en is inmiddels bijna twee maanden in gebruik.

De gemeente brengt hier fietsen naartoe die verkeerd, gevaarlijk of te lang zijn geparkeerd. Wie een fiets kwijt is, kan via verlorenofgevonden.nl controleren of de gemeente deze heeft meegenomen. Fietsen die in de omgeving van de Grote Markt zijn weggehaald, kunnen de eerste 24 uur gratis worden opgehaald bij het fietsdepot aan de Ossenmarkt. Daarna kunnen fietsen worden opgehaald aan de Ulgersmaweg.