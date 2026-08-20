Niemeyer opent deuren voor omwonenden

Foto: Joris van Tweel

De gemeente organiseert dinsdagavond 25 augustus een inloopavond in het pand van de voormalige Niemeyerfabriek. De inloopavond gaat over de invulling van het noordelijke deel van het pand.

De avond wordt mede-georganiseerd door een projectteam en ontwerpers. Zij presenteren de plannen en vertellen welke volgende stappen er genomen worden.

Er ligt inmiddels ook een concept-omgevingsprogramma klaar voor de herontwikkeling van het hele Niemeyercomplex. Binnenkort zal het ontwerp ter inzage worden gelegd, waarop bewoners kunnen reageren.

Tijdens de bijeenkomst kunnen omwonenden vrij naar binnen lopen, vragen stellen en ideeën inbrengen. De inloopavond duurt van 18.30 tot 20.00 uur.