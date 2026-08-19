‘Nep-ambulancebroeder verkoopt medische artikelen op Marktplaats’

Op Marktplaats staan momenteel vier advertenties van nep-ambulancebroeder A.E.P. uit Groningen. Hij biedt medische apparaten aan ver beneden de nieuwprijs. Dat meldt stadsblog Sikkom.

De man werkt onder de noemer van Medhouse, een groothandel in medische apparatuur aan de Smirnoffstraat. Op dat adres weet men echter van niets. Hij biedt onder meer een defibrilator en een elektrische ambulancebrancard aan. Die kosten volgens Sikkom zelfs tweedehands meer dan de exemplaren om Marktplaats.

De 22-jarige P. is een man die zonder diploma’s of vergunningen doet alsof hij brandweerman, politieman of ambulancebroeder is. Hij rijdt in een ambulance die bedrieglijk echt lijkt en is in het bezit van vervalste identiteitsbewijzen. Inmiddels heeft hij meermalen mensen in nood ‘geholpen’.

P. is eerder dit jaar veroordeeld tot 10 maanden cel. Hij is tegen de uitspraak in beroep gegaan. De rechtbank Noord-Nederland heeft hem in juli onder voorwaarden op vrije voeten gesteld.