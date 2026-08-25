Negatief zwemadvies voor Hoornse Plas: ‘Grote kans op maag- en darmklachten’

Foto: Andor Heij

Voor de Hoornse Plas geldt sinds afgelopen zondag een negatief zwemadvies.

De provincie meldt na controles van het zwemwater dat de waterkwaliteit onvoldoende is. Daardoor bestaat er een grote kans op maag- en darmklachten. Zwemmen in de Hoornse Plas wordt daarom sterk afgeraden.

De Hoornse Plas is niet de enige zwemplek in onze gemeente die kampt met kwaliteitsproblemen. Bij De Lijte aan de zuidzijde van het Paterswoldsemeer en Meerwijck aan de noordzijde van het Zuidlaardermeer geldt eveneens een negatief zwemadvies vanwege blauwalg. Ook in de Springervijver in het Stadspark zit blauwalg, maar hier geldt slechts een waarschuwing voor zwemmers. Ook voor Ruskenveen bij Hoogkerk, de Lettelberterplas en recreatieplas Kardinge geldt een waarschuwing voor blauwalg.