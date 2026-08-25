Minder druk op Gronings watersysteem door neerslag, maar tekort blijft fors

Boezemmemaal De Waterwolf bij Lauwerzijl. Foto: Waterschap Noorderzijlvest

De regen van de afgelopen periode heeft de waterstanden in Groningen weer op zomerpeil gebracht. Ook is de vraag naar beregening sterk afgenomen. Het neerslagtekort blijft met ongeveer 180 millimeter wel fors.

Vorige week donderdag viel op sommige plekken 30 millimeter regen. Ook in het weekend was het wisselvallig. De komende dagen blijft het waarschijnlijk grotendeels droog. Daarna wordt opnieuw neerslag verwacht. De komende 14 dagen wordt ongeveer 70 millimeter neerslag verwacht. Daardoor zal het neerslagtekort naar verwachting verder afnemen, maar het neerslagtekort zal niet snel verdwijnen. Volgens waterschappen Noorderzijlvest als Hunze en Aa’s kan het nog maanden duren voordat het tekort is aangevuld. Daarvoor zijn meerdere langdurig natte maanden nodig.

Maar door de neerslagzijn de waterstanden in het gebied weer op peil en is de directe druk op het watersysteem afgenomen, stellen de waterschappen. Naar Groningen wordt momenteel beperkt water aangevoerd. Het aangevoerde water is vooral bestemd voor het gebied van Hunze en Aa’s. In Drenthe wordt nog wel IJsselmeerwater aangevoerd. De ondergrond bestaat daar vooral uit zand. Regenwater zakt daardoor sneller weg in de bodem.

Door de regen is de vraag naar beregening sterk afgenomen. Praktisch overal is de beregening gestopt. Ook het feit dat gewassen bijna geoogst kunnen worden, zorgt voor minder beregening. Daardoor blijft meer water beschikbaar en kunnen de waterstanden beter op peil blijven. Waar dat nodig is, wordt extra gemaaid en worden watergangen schoongemaakt. Daarmee moet de doorstroming van het water voldoende blijven.