Nacht van de Vleermuis: op ‘vleermuisjacht’ in het Sterrebos en bij Eelde

Foto: Gilles San Martin from Namur, Belgium - Myotis daubentoni, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7850696

Dit weekend staat in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Ook in en rond Groningen worden verschillende avondwandelingen georganiseerd. De activiteiten zijn belangrijk omdat vleermuizen steeds minder vaak makkelijk een schuilplek kunnen vinden, wat ze kwetsbaar maakt.

In het Sterrebos organiseren de Vleermuiswerkgroep Groningen en de Natuur en Milieufederatie zaterdagavond een avondwandeling. “In het Sterrebos komen acht soorten vleermuizen voor, maar niet altijd tegelijk”, laat de organisatie weten. “De verwachting is dat we zeker vier soorten tegen gaan komen. Met behulp van een detector kunnen de voor mensen onhoorbare roepen hoorbaar worden gemaakt, waarna de soort kan worden vastgesteld. Ook is er veel ruimte voor vragen, bijvoorbeeld over de invloed van de aanleg van het Zuiderplantsoen naast het bos.”

Het is niet de enige activiteit in de regio. Op vrijdag 4 september vindt op landgoed Braak en Vennebroek bij Eelde-Paterswolde eveneens een avondwandeling plaats, waar gidsen samen met bezoekers op zoek gaan naar de lokale vleermuispopulatie.

Dertigste editie

De Nacht van de Vleermuis wordt internationaal voor de dertigste keer gehouden in het laatste volledige weekend van augustus. In Nederland wordt het evenement gecoördineerd door de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN), onderdeel van de Zoogdiervereniging. “Een vleermuisexcursie is een mooie kans voor jong en oud om meer te weten te komen over vleermuizen”, meldt de organisatie. Vorig jaar vonden er landelijk zo’n 110 activiteiten plaats.

Jagen op gehoor

Vleermuizen komen in heel Nederland voor. Afhankelijk van de soort leven ze in gebouwen, grotten, bossen of bij grote wateren. Omdat ze ’s nachts jagen en slecht zien, is hun gehoor onmisbaar. Een jagende vleermuis maakt gebruik van sonar: hij zendt ultrasone geluiden uit die terugkaatsen op prooien en obstakels. Uit die echo leidt de vleermuis razendsnel de locatie van zijn prooi af.

Toch staan de dieren onder druk. Doordat geschikte schuilplaatsen in gebouwen en bomen verdwijnen, worden ze steeds kwetsbaarder. Hoewel het sinds de jaren 70 over het algemeen beter gaat met de populaties, hebben specifieke soorten zoals de ‘meervleermuis’ en de ‘laatvlieger’ het zwaar. Lokale populaties ondervinden bovendien hinder van lichtvervuiling en een afname van het aantal insecten.

Meer informatie over de Nacht van de Vleermuis en alle activiteiten, vind je op deze website.