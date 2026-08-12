Na zonsverduistering volgt later vanavond sterrenregen: tot zestig vallende sterren per uur

Foto: Joris van Tweel

Na de gedeeltelijke zonsverduistering woensdagavond wacht er later in de avond en in de nacht van woensdag op donderdag nog een natuurspektakel aan de hemel: de jaarlijkse Perseïden-sterrenregen. In de nacht naar donderdag vindt het hoogtepunt van dit fenomeen plaats.

“De omstandigheden zijn vannacht ontzettend gunstig”, vertelt sterrenkundige Jeffrey Bout. “Er is namelijk vrijwel geen maanlicht dat het zicht op de sterrenregen beïnvloedt. Daarnaast is het helder en onbewolkt, dus de omstandigheden zijn echt optimaal. De grootste piek van het aantal vallende sterren wordt rond 04.00 uur verwacht. Dan zijn er tot wel zestig vallende sterren per uur te zien.”

Komeet Swift-Tuttle

De Perseïden zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen. Elk jaar in augustus beweegt de aarde door een stofwolk die is achtergelaten door de komeet Swift-Tuttle. In deze stofwolk bevinden zich talloze steen- en stofdeeltjes. Wanneer deze deeltjes met hoge snelheid de atmosfeer van de aarde binnendringen, verbranden ze. Dat veroorzaakt de lichtsporen aan de hemel: meteoren, in de volksmond beter bekend als vallende sterren.

Kijktips

Om de vallende sterren te zien heb je geen telescoop of verrekijker nodig; ze zijn gewoon met het blote oog waar te nemen. Bout heeft wel een paar duidelijke adviezen om de kans op succes te vergroten.

Bout: “De belangrijkste tip is om er gewoon eens lekker voor te gaan zitten of te liggen. Pak een tuinstoel of een kleedje voor een vrij zicht op de hemel. Geef je ogen bovendien echt de tijd om te wennen aan het donker. Reken daar een kwartier tot een half uur voor en kijk in die periode absoluut niet op je smartphone. Verder is het belangrijk om een donkere plek te zoeken zonder hinderlijke straatverlichting. Maar ga ook weer niet midden in een bos staan, want bomen belemmeren het uitzicht op de hemel.”

Voor wie de Perseïden komende nacht mist: ook de komende nachten zijn er nog vallende sterren te zien, al ligt het aantal meteoren per uur dan wel wat lager.