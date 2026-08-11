Na inbraak in Ten Boer gaan OM, politie en brandweer samenwerken om kazerne-inbraken te stoppen

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Het Openbaar Ministerie, de politie en de brandweer gaan landelijk intensief samenwerken om een einde te maken aan de golf van inbraken in brandweerkazernes. Aanleiding is de stijging van het aantal kazerne-inbraken. Afgelopen maandag werd er nog ingebroken in de kazerne van de brandweer in Ten Boer.

Bij de inbraken richt het dievengilde zich specifiek op hydraulisch redgereedschap uit brandweerauto’s. Het gaat om materiaal waarmee brandweerlieden bijvoorbeeld beknelde slachtoffers uit auto’s kunnen bevrijden.

Toename

Het aantal inbraken in brandweerkazernes is landelijk flink toegenomen. Waar er in 2024 en 2025 respectievelijk 17 en 18 inbraken of pogingen daartoe werden geteld, staat de teller dit jaar al op vijftig. In de regio Groningen sloegen dieven eind vorig jaar ook toe in Bellingwolde.

Criminelen hebben de apparatuur ontdekt als ideaal gereedschap voor de zware criminaliteit. Volgens de politie worden de gestolen middelen gebruikt bij ramkraken op juweliers en voor het kraken van geldautomaten in heel Europa.

Prioriteit bij politie en OM

Om de kazerne-inbraken een halt toe te roepen is een landelijk offensief gestart. “Het is linksom of rechtsom, dit gaan we stoppen”, benadrukt Jos van der Stap van de Nationale Politie bij de NOS. “Wij zetten hier als politie vol op in. Hier moet een eind aan gemaakt worden.”

Bij de brandweer zorgt de golf aan inbraken voor grote frustratie. De inbraken vinden niet alleen plaats op kleine kazernes. Dieven schromen namelijk niet om ook toe te slaan op drukke kazernes waar beroepsploegen 24 uur per dag aanwezig zijn.

Waarom sloten geen optie zijn

Toch is het achter slot en grendel opbergen van het gereedschap voor de brandweer geen optie. De voertuigen moeten te allen tijde direct uitrukgereed staan om levens te redden. Het eerst moeten verwijderen van extra sloten kost kostbare seconden. Wel worden kazernes in het land op korte termijn beter beveiligd met onder meer spiegelruiten en beveiligingscamera’s. Daarnaast gaan er ook andere maatregelen genomen worden.

Bij de inbraak in Ten Boer, in de nacht van zondag op maandag, ging het alarm af. De dieven wisten er echter vandoor te gaan voordat de politie ter plaatse was. Het gestolen materiaal van de kazerne in Ten Boer is inmiddels vervangen, waardoor het korps weer volledig inzetbaar is.