Na elf jaar rijdt er vanaf 5 oktober weer een directe trein van Stad naar Leer

Foto: Daan de Schiffart (via Arriva)

Het is de planning om vanaf 5 oktober weer reizigerstreinen te laten rijden tussen Groningen en Leer.

Dat melden de provincie Groningen, Arrivan en de Wunderline vrijdagmiddag.

Arriva is donderdag gestart met opleidingsritten voor machinisten. Machinist Jan Mulder had de primeur om, na bijna 11 jaar wachten, met drie collega’s en een begeleider als eerste trein van Arriva proefritten naar Leer te maken (zie de LinkedIn-post onderaan dit artikel).

Als de opleidingsritten zijn afgerond, kan de spoorlijn naar verwachting begin oktober weer open voor reizigerstreinen. De dienstregeling voor het traject Groningen-Leer is vanaf deze vrijdag zichtbaar op www.arriva.nl.

De Friesenbrücke werd in 2015 aangevaren en was sindsdien buiten gebruik. De oude, kapotte Friesenbrücke over de Ems is inmiddels vervangen en fietsers en voetgangers kunnen er alweer overheen. Ondertussen werd ook het spoor van en naar de brug aan de Duitse kant van de spoorlijn vernieuwd en werden onder meer in Bunde en Ihrhove nieuwe stations aangelegd. In juni begonnen de eerste testritten (zonder passagiers) van Deutsche Bahn. Donderdag begon ook vervoerder Arriva met proefritten om machinisten het traject te laten oefenen, ook zonder passagiers.

Het hervatten van de treinverbinding tussen Groningen en Leer vormt een belangrijke stap richting de Wunderline. Die moet een snelle internationale treinverbinding tussen Groningen en Bremen worden. De snelheid op het traject tussen Bad Nieuweschans en Leer gaat omhoog, waardoor de reistijd nu al iets korter wordt.