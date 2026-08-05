Na een wisselvallige donderdag keert het zomerse weer geleidelijk terug

Na een ietwat frissere en wisselvallige donderdag ;oopt de temperatuur de komende dagen geleidelijk op. In het weekend keert het zomerse weer echt terug en zondag kan het lokaal zelfs weer bijna 30 graden worden.

Door Johan Kamphuis

Donderdag is er veel bewolking en klaart het nu en dan op. Verder kan er een buitje vallen en wordt het 21 graden. De wind uit het westen is matig tot vrij krachtig.

In de avond en nacht naar vrijdag is het helder en koelt het af tot 12 graden. Ook vrijdag overdag is het rustig weer. Het blijft droog en wolkenvelden worden afgewisseld door af en toe zon bij 21 graden.

Zaterdag zijn er zonnige perioden en wordt het warmer met 25 graden. Zondag gaan we alweer richting de tropische 30 graden. Er is veel zon en later op de dag ontstaan een paar stapelwolken, maar waarschijnlijk blijft het droog. Maandag is het allemaal weer een stuk minder warm.

De weersvoorspelling voor de langere termijn vind je op de weerpagina.