Motorrijder gewond bij verkeersongeluk op Eikenlaan

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een verkeersongeluk op de Eikenlaan is zondagmiddag een motorrijder gewond geraakt. De bestuurder is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde rond 16.40 uur ter hoogte van de fietsoversteekplaats naar Zernike, nabij kerkgebouw De Fontein. “Door nog onbekende oorzaak is de motorrijder ten val gekomen”, vertelt een nieuwsfotograaf. “Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Verpleegkundigen van de ambulance hebben het slachtoffer gestabiliseerd, waarna de persoon naar het ziekenhuis is gebracht.”

De motor liep bij de val lichte schade op. “Een motoragent heeft het voertuig verderop geparkeerd, zodat deze later opgehaald kan worden.” Er wordt onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.