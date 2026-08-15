Motor vat vlam op A28 bij Glimmermade

Foto: Sebastiaan Scheffer

De brandweer is in de nacht van vrijdag op zaterdag in actie gekomen op de A28 bij Haren vanwege een motor die vlam had gevat. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 04.15 uur binnen op de meldkamer, waarna een tankautospuit van de brandweerpost Haren ter plaatse werd gestuurd. De motorrijder rijdend vanuit Groningen in de richting van Assen bemerkte vlak na Haren, ter hoogte van Glimmermade, dat er brand was ontstaan. De bestuurder wist het voertuig snel en veilig op de vluchtstrook stil te zetten.

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig verloren ging. De vlammen grepen zo snel om zich heen dat de motor volledig verwoest werd. Brandweerlieden hebben het vuur met één straal hogedruk geblust, waarna een bergingsbedrijf de motor heeft afgesleept. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.