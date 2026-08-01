Ministerie onderzoekt definitief Nederland-ticket: “Drempel voor ov zo laag mogelijk houden”

Foto: Andor Heij. Trein, NS, Intercity Assen

Er wordt gekeken of er na de zomer een definitieve variant kan komen van het Nederland-ticket waarmee er met het openbaar vervoer kan worden gereisd. Dat heeft het ministerie laten weten. Tot en met vrijdag 31 juli kon het ticket worden aangeschaft, waarmee deze zomer voordelig met de trein gereisd kan worden.

Sinds de verkoop half juni startte, zijn er landelijk ruim 550.000 exemplaren verkocht van het Nederland-ticket, dat 49 euro per maand kostte. Het kabinet had rekening gehouden met een verkoop van een miljoen tickets, maar dat aantal werd niet gehaald. Het goedkope treinticket is een initiatief van PRO, die in de Tweede Kamer het voorstel presenteerde als alternatief voor de hoge brandstofprijzen en om te laten zien hoe aantrekkelijk het openbaar vervoer kan zijn. Ondanks dat het ticket nu niet meer te koop is, kunnen mensen die het kaartje hebben aangeschaft nog tot 1 september voor 49 euro per maand buiten de spits (in de daluren) onbeperkt reizen.

Deutschlandticket

De kaart is geïnspireerd op het Deutschlandticket dat vier jaar geleden bij de oosterburen werd geïntroduceerd. Sindsdien kunnen reizigers daar voor 64 euro per maand door het hele land reizen. De NS laat weten graag een vervolg te willen geven aan het ticket. Ook staatssecretaris Annet Bertram (CDA) van Infrastructuur en Waterstaat is enthousiast. Na de zomer wil het ministerie bekijken of er een definitieve variant van het ticket kan komen. “Dit tijdelijke product past uitstekend bij ons doel om de drempel voor het ov zo laag mogelijk te houden”, laat Bertram aan de NOS weten. Het is de bedoeling dat het ministerie dan ook met regionale vervoerders als Arriva en Qbuzz om tafel gaat, om te zorgen dat het nieuwe product eveneens in de bus gebruikt kan worden.

Het ticket werd afgelopen voorjaar aangekondigd. Reizigers in Groningen reageerden destijds al enthousiast: “Ik zou dan zeker vaker met het openbaar vervoer reizen”, vertelde een vrouw voor de camera van OOG. “Mijn dochter woont in Amsterdam en we reizen er eigenlijk altijd met z’n tweeën met de auto naartoe omdat de trein te duur is. Maar met dit ticket zou ik de auto juist laten staan.”

Bekijk hieronder de reportage die verslaggever Marco Hammenga eerder maakte: