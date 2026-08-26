Mijlpaal voor zwembad Ten Boer: 33.333e bezoeker verwelkomd en bad blijft weekje langer open

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Openluchtzwembad De Blinkerd in Ten Boer heeft woensdag de 33.333e bezoeker van het seizoen verwelkomd. Met het bereiken van deze mijlpaal spreekt het zwembad van een erg goed zwemseizoen, waarbij de koek voorlopig ook nog niet op is.

“Rond het middaguur passeerde de 33.333e bezoeker de poort van het zwembad”, vertelt woordvoerder Abe Kampen van het zwembad. “De gelukkige is Marga van Zalk uit Thesinge. Zij meldde zich rond 12.00 uur bij de kassa.” Namens het zwembad reikte Peter Janssen een certificaat en een boeket bloemen uit aan Van Zalk. Daarnaast kreeg zij een gratis abonnement voor volgend seizoen aangeboden.

Het jaar is voor De Blinkerd een prima zwemseizoen geworden. “Er waren periodes van koeler weer, maar nog veel vaker waren er dagen waarop de temperatuur tropische waarden aantikte. Dat trok menig zwemliefhebber naar ons openluchtbad.”

Het bad blijft bovendien een week langer geopend dan oorspronkelijk de bedoeling was. Er kan nog gezwommen worden tot en met zaterdag 5 september. Om 17.00 uur sluit het bad voor bezoekers, waarna hondenbezitters tot 19.00 uur nog met hun viervoeters terechtkunnen voor een traditionele, verkoelende duik.