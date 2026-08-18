Meubelfestival op de Ossenmarkt groot succes

Vanochtend om 10.30 stond de Ossenmarkt vol met meubels die gratis mee te nemen waren. De doelgroep was vooral studenten maar alle stadjers waren van harte welkom.

Binnen een halfuur waren bijna alle meubels meegenomen, een enkele stoel, fotolijst en televisie waren het bewijs dat er wel meubels hadden gestaan. De organisatoren Groningen Afvalvrij hadden ook niet verwacht dat het zo snel zou gaan.

Ondanks dat het om 10.30 pas begon stond er om 09.30 al een enthousiaste student op de Ossenmarkt. Volgens Linn Gundersen Projectleider Groningen Afvalvrij voelde hij zich toch wat bezwaard en is een uur later weer terug gekomen, maar toen was bijna alles al weg.