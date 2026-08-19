Metalen ‘dak’ van 95 ton voor nieuw laadstation bussen geplaatst

Foto: Rieks Oijnhausen

Bij het nieuwe busstation achter het Hoofdstation is woensdagmiddag een groot ijzeren geraamte geplaatst voor het nieuwe laadstation voor elektrische bussen.

De constructie is 70 meter lang en weegt 95 ton. Twee hijskranen hesen het gevaarte op zijn plek, vlak naast de inrit van de bustunnel aan de zuidkant van het Hoofdstation.

Foto’s: Rieks Oijnhausen



Het nieuwe laadstation moet, zodra het af is, zorgen voor meer capaciteit voor het toenemende aantal elektrische bussen dat door de noordelijke provincies rijdt. Daarmee dient het laadpunt als welkome aanvulling op het grote oplaadpunt bij de rangeerplaats aan de Peizerweg.

Naast het laadstation komt een nieuwe busbuffer. Chauffeurs kunnen daar hun bus tijdens een pauze parkeren.