Melvin Twellaar pakt wereldtitel op Bosbaan in Amsterdam

Foto via KNRB

Melvin Twellaar van studentenroeivereniging Aegir uit Stad is vrijdagmiddag wereldkampioen geworden in de dubbeltwee. Samen met Simon van Dorp won de 29-jarige Twellaar op de Bosbaan in Amsterdam overtuigend de finale.

De finale begon anderhalf uur later dan gepland door regen en onweer. De Nederlanders namen direct de leiding en stonden die niet meer af. In de tweede helft van de race bouwden ze hun voorsprong verder uit. Twellaar en Van Dorp klokten een tijd van 6.04,42. Servië eindigde ruim drie seconden later als tweede. België pakte het brons.

Het is de eerste gouden medaille voor de Nederlandse roeiploeg op deze wereldkampioenschappen. Voor Twellaar en Van Dorp is het hun eerste grote titel samen. Ze roeien pas sinds dit jaar met elkaar in de dubbeltwee. Twellaar won eerder al de wereldtitel in de dubbeltwee met Stef Broenink. Van Dorp pakte vorig jaar olympisch brons in de skiff.