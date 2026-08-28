Meer dan de helft van aanbod studentenkamers in Stad is te duur

Foto: Jaron Bergsma

Van alle kamers die in Groningen via Kamernet worden aangeboden, is ruim de helft te duur. Studenten betalen daardoor ongeveer zeven of acht tientjes te veel, dan wettelijk is toegestaan.

Dat blijkt uit onderzoek van NPO-radioprogramma Argos. Argos bekeek in juli en augustus advertenties op Kamernet, de grootste aanbieder van kamers in Nederland. In Groningen onderzocht het programma 119 kamers en vond uit dat 53 procent te duur werd aangeboden. Verhuurders vragen voor deze kamers in Stad gemiddeld 76 euro per maand meer dan toegestaan.

Landelijk blijken zes van de tien aangeboden kamers te duur. Verhuurders van deze kamers vragen gemiddeld 239 euro per maand meer dan wettelijk is toegestaan. In Amsterdam was de situatie het ergst, met 97 procent te duur aangeboden kamers. Verhuurders vroegen in de hoofdstad gemiddeld 421 euro per maand te veel. Ook in Utrecht, Rotterdam en Den Haag ligt het aandeel te dure kamers hoog. Rotterdam en Den Haag vallen volgens Argos op, omdat deze gemeenten wel actief optreden tegen verhuurders. Aan de andere kant van de lijst staan Enschede en Leeuwarden. Daar was respectievelijk 14 en 13 procent van de onderzochte kamers te duur.

‘Gemeenten moeten optreden’

Volgens Argos grijpen veel gemeenten nauwelijks in, terwijl de lokale overheid sinds de invoering van de Wet betaalbare huur in 2025 moet optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de maximale huurprijs.

Het gemeentebestuur stelde voor de zomervakantie nog dat de stad bij de middenmoot hoort als het gaat om de gemiddelde prijs van een studentenkamer. Wethouder Manouska Molema reageerde daarmee op onderzoek van Kamernet zelf, waaruit blijkt dat de gemiddelde prijs van particuliere kamers in Groningen in een jaar met 12,6 procent was gestegen naar 580 euro per maand. Volgens het college kwamen goedkopere kamers van woningcorporaties en kamers die bijvoorbeeld via sociale media worden aangeboden, niet in het onderzoek voor. Daarnaast wees de wethouder op cijfers van Pararius, waaruit blijkt dat de provincie Groningen met een stijging van 0,8 procent de kleinste huurstijging van Nederland kende.

De gemeente komt daarom niet met extra maatregelen. De wethouder wees voor de zomer op de huurcheck op de website van het Steunpunt Huren, waarmee studenten kunnen controleren of de huurprijs van hun kamer te hoog is. Op de website van de gemeente kunnen studenten melding maken van ‘ongewenst verhuurgedrag’, ook bij andere misstanden.