Massadonor Simon (43) uit regio Groningen heeft minstens 121 kinderen

In de regio Groningen is een massadonor actief die, na meerdere namen gebruikt te hebben bij spermabanken, minstens 121 kinderen heeft. Dit blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur.

De man zou met schuilnamen als Jesse, Johan, Daan, Sam of Maarten bij meerdere spermabanken langs zijn geweest. Nu zou hij vooral online actief zijn om contact te zoeken met wensmoeders.

Volgens Nieuwsuur is de kans daarom groot dat het om nog meer kinderen gaat. De man van 43 wil niet kenbaar maken hoeveel kinderen hij heeft.

Drie moeders deden aan Nieuwsuur hun verhaal, van wie één uit de provincie Groningen. Alle drie vrouwen voelen zich opgelicht en willen hij stopt met sperma doneren.

Er zijn vermoedens dat de man ook in het buitenland kinderen heeft. De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd spreekt van een ‘zeer onwenselijke’ zaak.