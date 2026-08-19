Martini Ziekenhuis viert 35-jarig bestaan met allerlei activiteiten

Het Martini Ziekenhuis bestaat 35 jaar en dat wordt volgende week gevierd. Op het programma staan verhalen, muziek, bijzondere portretten en andere activiteiten. Een deel van het programma is ook toegankelijk voor patiënten en bezoekers.

Het Martini Ziekenhuis ontstond in 1991 uit een fusie tussen het Diakonessenhuis en het Rooms Katholieke Ziekenhuis (RKZ). De geschiedenis gaat echter veel verder terug: al meer dan honderd jaar. Die geschiedenis vormt de basis voor de jubileumslogan: ‘Op sterke schouders, richting morgen.’ De sterke schouders staan voor alle generaties medewerkers die het ziekenhuis hebben opgebouwd. Tegelijkertijd kijkt het Martini Ziekenhuis vooruit: hoe blijven we vernieuwen en samenwerken om de zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden?

Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus staat op het voorplein een tijdelijke pop-up bioscoop met bijzonder historisch beeldmateriaal. In het ziekenhuis worden twaalf ereportretten gepresenteerd onder de titel ‘De sterke schouders van…’, over medewerkers die verbonden zijn met het getal 35 én het Martini Ziekenhuis.

Dinsdag 25 augustus nemen podcastmakers Marlot en Titus Akkermans bezoekers mee langs bijzondere ziekenhuisverhalen in een live podcast. Een fietsroute van 35 kilometer langs historische plekken, waaronder het Diakonessenhuis, het Oude RKZ en huisje de Til. Op diverse momenten is er muziek en zijn er activitenten die patiënten en bezoekers kunnen tegenkomen.

Het volledige programma en meer informatie over het 35-jarig bestaan zijn te vinden op martiniziekenhuis.nl/martini35.