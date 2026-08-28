Martini Ziekenhuis deelt 35 meter Groninger Koek uit voor 35-jarig jubileum

Foto's: Martini Ziekenhuis (via Instagram)

Het Martini Ziekenhuis heeft vrijdag 35 meter Groninger koek uitgedeeld aan medewerkers en bezoekers van het ziekenhuis. Met de actie sloot het ziekenhuis vrijdag de jubileumweek af, ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan.

Ieder jaar deelt het Martini Ziekenhuis op 28 augustus Groninger koek uit aan medewerkers vanwege Gronings Ontzet. Dit jaar gebeurde dat in extra grote vorm: er lag 35 meter koek klaar. Er was zoveel koek dat het uitdelen begon in de ochtend en duurde tot ongeveer 15.00 uur in de middag.

Ook was er vrijdag een lunch voor medewerkers die een bijzondere band hebben met het getal 35. Het ging onder meer om medewerkers die 35 jaar oud zijn, 35 weken in dienst zijn of al 35 jaar bij het Martini Ziekenhuis werken.

Het Martini Ziekenhuis ontstond in 1991 uit een fusie van het Diakonessenhuis en het Rooms-Katholieke Ziekenhuis. Het ziekenhuis vierde het 35-jarig jubileum deze week met verschillende activiteiten. Zo stond er op het voorplein een tijdelijke bioscoop met historisch beeldmateriaal en waren er twaalf portretten te zien van medewerkers.

Vrijdagavond wordt de jubileumweek afgesloten met een ode aan de vrijwilligers. Die bijeenkomst vindt van 16.00 tot 18.30 uur plaats op de Grote Markt en is alleen toegankelijk op uitnodiging.