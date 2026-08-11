Hoogkerker (42) krijgt celstraf en gebiedsverboden voor maandenlange belaging drie vrouwen

Foto: Joris van Tweel

Een 42-jarige man uit Hoogkerk is dinsdag veroordeeld tot 363 dagen cel, waarvan 180 dagen voorwaardelijk, voor het maandenlang stalken van drie vrouwen. Omdat hij al 183 dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet opnieuw de gevangenis in.

De man belaagde de vrouwen tussen augustus 2025 en februari 2026 onder meer via WhatsApp, Facebook en telefoontjes. Bij een van de vrouwen plaatste de man onder meer beledigende berichten en foto’s op Facebook. Ook stuurde hij berichten en spraakberichten. In een livestream filmde hij een mes dat met de punt in een muur stak. Bij een andere vrouw ging de man volgens de rechtbank meerdere keren naar haar woning. Hij achtervolgde haar en riep dat hij haar en haar kinderen de dood in zou jagen. Ook bedreigde hij haar zoon met de woorden dat hij zijn moeder zou neersteken. De man filmde daarnaast de woning en auto van deze vrouw en plaatste de beelden op Facebook.

De stalking begon volgens de eerdere verklaring van de man nadat hij tijdens Noorderzon in 2025 zou zijn mishandeld. Daarna zocht hij steeds opnieuw contact met de drie vrouwen. Er waren al langer zorgen over de psychische toestand van de man, maar een zorgmachtiging kon worden uitgevoerd nadat zijn voorlopige hechtenis zou eindigen. De advocaat van de man stelde tijdens de rechtszaak dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was. De rechtbank neemt dat standpunt over.

De man krijgt de celstraf, naast het belagen van de drie vrouwen, ook voor het beschadigen van een trapleuning van de politie en het beledigen van een wijkagent. Naast de gevangenisstraf mag hij zich drie jaar lang niet in Haren en in een bepaald gebied in Hoogkerk ophouden. Daarnaast mag hij op geen enkele manier contact opnemen met twee van de slachtoffers en hun kinderen. Ook moet de man zich in zijn proeftijd verplicht psychisch laten behandelen. De man moet daarnaast ruim vijfduizend euro aan immateriële schadevergoeding betalen aan twee slachtoffers.