Man (45) uit Stad moet anderhalf jaar de cel in voor kinder- en dierenporno en bezit van kindersekspoppen

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Een 45-jarige man uit Groningen is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden (waarvan 12 maanden voorwaardelijk), omdat hij jarenlang kinder- en dierenporno in bezit had en verspreidde. Ook had hij zeker vier kindersekspoppen in bezit.

Een deel van de feiten werd door de Stadjer bekend na zijn aanhouding. De rechtbank sprak de man toch deels vrij, maar legt wel een straf op die gelijk is aan de eis van het Openbaar Ministerie. Hoewel de Stadjer tussen 2018 en maart 2026 op laptops, harde schijven en telefoons had staan, kon volgens de rechter niet worden bewezen dat hij al voor april 2025 de kinderporno ook verspreidde. Ook kon verspreiding van dierenporno niet worden bewezen. Daarnaast oordeelde de rechtbank dat van de zeven op kinderen gelijkende poppen die de politie aantrof, slechts vier daadwerkelijk konden worden aangemerkt als kindersekspoppen.

Uit onderzoeken van deskundigen blijkt dat de man een autismespectrumstoornis en een parafiele stoornis heeft. Daardoor konden de feiten hem volgens de rechtbank in verminderde mate worden toegerekend. De Stadjer gaf toe dat zijn gedrag hem mogelijk kan drijven naar daadwerkelijk fysiek kindermisbruik en dat hij daar online ook met anderen over praatte. Daarom acht de rechtbank de kans op herhaling bovengemiddeld en daarom moet de Stadjer, na zijn celstraf, verplicht meewerken aan behandeling en begeleiding.