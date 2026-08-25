Man (44) die zoon van balkon liet bungelen langer in voorarrest

De 44-jarige man uit Groningen die ervan wordt verdacht dat hij vorig jaar augustus zijn 15-jarige zoon over de rand van een balkon liet bungelen, blijft vastzitten tot zijn proces in november begint.

Dat melden RTV Noord en DvhN deze dinsdag. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en drugsbezit. Volgens het Openbaar Ministerie verkeerde hij tijdens het incident onder invloed van drugs. In zijn woning vond de politie meer dan vijftig xtc-pillen. De Groninger bevestigt dat hij zijn zoon meenam naar het balkon, maar ontkent dat hij hem over de balkonrand heeft gehouden. Dat zou hij (volgens de man zelf) nooit hebben gekund, omdat zijn zoon een stuk groter en zwaarder is dan hijzelf. Wel erkent hij dat hij veel drugs gebruikte en tijdens het incident in de war was.

De inhoudelijke behandeling van de zaak stond dinsdag gepland. Dat ging niet door, omdat de reclassering nog geen rapport over de verdachte heeft opgesteld. De rechtbank wil dat rapport alsnog hebben om te beoordelen hoe de man verder kan. De advocaat van de man vroeg daarom om zijn cliënt vrij te laten tot de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de Stadjer. De rechtbank besloot daar niet in mee te gaan, waardoor de Stadjer in ieder geval tot 10 november achter slot en grendel zit.